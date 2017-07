Leverandøren af måleudstyret med det savnede måleudstyr. Foto: Kalundborg Forsyning

Kalundborg forsyning udlover dusør

Kalundborg - 07. juli 2017 kl. 09:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Forsyning efterlyser vigtigt udstyr til måling af vandkvalitet, udstyret er forsvundet fra Tissø. Forsyningen udlover derfor nu et gavekort til en middag for to, for et tip til, hvor måleudstyret befinder sig..

Måleudstyret er meget avanceret, og det var placeret i fire meters dybde og solidt forankret i søbunden. En bøje på overfladen signalerede placeringen, som var omkring 100 meter ude i søen i forhold til den pumpestation, som Kalundborg Forsyning har på bredden af søen.

- Vi vil meget gerne have udstyret retur, fordi det indeholder vigtige informationer om vandkvaliteten i Tissø, og dertil kommer, at vi slipper for udgiften til at købe nyt måleudstyr, hvis vi får det forsvundne retur, siger projektleder Søren Toft Nielsen, Kalundborg Forsyning.

Han fortæller desuden, at der har været dykkere i vandet det pågældende sted i Tissø, men eftersøgningen var desværre forgæves. Dykkerne har afsøgt et større område, og der var ingen spor af udstyret, som var placeret i et halvt meter langt rør.

Måleudstyret har gennem måneder samlet oplysninger om vandkvaliteten i Tissø, og det er vigtige informationer for Forsyningen, der leverer overfladevand fra søen til flere store industrier i Kalundborg.