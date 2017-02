Se billedserie Tatar har været med på festivaler og på Kødbyesn Mad og Marked. Privatfoto

Kalundborg-dreng med speciale i tatar

Kalundborg - 28. februar 2017 kl. 21:04 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23-årige Olivier Geppel er i gang med iværksætter-eventyr med sit firma TaTar, hvor konceptet er at lave tatar i mulige tænkelige former og afskygninger.

Olivier Geppel har fra barnsben stået i et køkken, da faren Erik Geppel er kok og blandt har været restauratør i København og senere et cateringfirma i Bjergsted.

- Jeg elsker at lave mad, og efter folkeskolen ville jeg egentlig gerne være kok, fortæller Olivier Geppel.

Han endte dog med at gå på Allikelund Gymnasium, hvor han så småt fik smag for iværksætteriet. Som 18-årig startede han sit eget caterinfirma, som han drev i fritiden med hjælp fra forældre og to brødre.

Efter en kort periode i kokkelære på Falsled Kro, gik Olivier Geppel i gang med en bachelor i Europæisk Business på CBS, og i fritiden lavede han stadig mad.

Tatar har altid været en af Olivier Geppels livretter, og det er en ret, som man kan få fleste velrenommerede restauranter, men det kunne være lækkert at få som take-away, tænkte Olivier Geppel.

I 2015 så han, at der var en ledig madbod i Kødbyen i København, og han besluttede sig for at prøve at sælge sandwich med tatar i.

Det var hakket fars blandet sammen en dressing af hjemmerørt mayonaise, hvidløg, dijonsennep, tomatpure og HP sauce, og derudover med tomat, kapers og skalotteløg.

Det viste sig at være et hit, og der blev lynhurtigt udsolgt.

Tatar har stået i Kødbyen fra april til september i weekenderne, og efterhånden er der kommer flere tatar-varianter med laks, tun, oksekød.

Tatar har været på flere festivaler. Blandt andre Heartland på Fyn og Roskilde Festival, hvor der også blev solgt en vegetar-tatar.

- Vi fik solgt 6.500 sandwich på tre dage, siger Olivier Geppel.

Maden bliver fremstillet i et produktionskøkken på storebroren Jannick Geppels gård i Fårevejle.

Olivier geppel har fået sin bachelor på CBS, og lige nu arbejder han på Søllerød Kro. Han er på jagt efter et lokale på Vesterbro eller Nørrebro, hvor Tatar kan være.

- Vi vil jo gerne have at det blive en kæde med butikker både i København og Aarhus. Og det er også planen, at vi skal lave tatar, der skal sælges ude i butikkerne, så folk selv kan tage det med hjem og lave, fortæller Olivier Geppel.