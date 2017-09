Kalundborg-budget »uden ubehageligheder«

Rammen for forslag til budget 2018 hviler på en balance på knap 3,2 milliarder kroner. Heraf forventes 113 millioner kroner afsat til anlægsprojekter. Med et forventet likviditetsforbrug marginalt under balancen betyder det, hvis tallene holder og det gør de sjældent - at kommunen skal trække knap 30 millioner kroner fra kassen for at få økonomien til at hænge sammen.