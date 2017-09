Kalundborg Havn på charmetur til Tyskland

Kalundborg: Krydstogttrafikken til Kalundborg skal boostes, og derfor tager Kalundborg Havn nu på charmetur til Seatrade-messen i Hamborg for at bejle til de internationale krydstogtrederier.

De gode argumenter kan dårligt være i kufferten, når Kalundborg Havn på onsdag sætter kurs mod en af verdens største krydstogtmesser, Seatrade Europe, i Hamborg. Formålet er at vise rederierne, at Kalundborg er en attraktiv destination med havnefaciliteter, der matcher krydstogtrederiernes behov.

- Et væsentlig punkt i vores 2015-2020-strategi er at profilere Kalundborg Havn som en attraktiv og professionel servicepartner for krydstogtsrederierne. Med en vandybde på 15 meter er Kalundborg Havn blandt de få havne i Østersøen, der har kapacitet til at tage imod de allerstørste skibe. Samtidig ligger havnen centralt placeret i forhold til både sø-trafikken og sjællandske hotspots. Ikke mindst åbner vi i 2019 et helt nyt havneområde med optimale betingelser for turnarounds, siger cruisemanager i Kalundborg Havn, Liselotte Rørup.