KOL-koret sang for dronningen

Kalundborg - 13. juni 2017 kl. 19:38 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da dronning Margrethe tirsdag efter frokost ankom i Krone-bilen ved Aktivitetscenter Munkesøen, blev hun modtaget af centrets KOL-kor, der består af ældre brugere med rygerlunger.

Idet majestæten steg ud af bilen, begyndte koret at synge »Ole sad på en knold og sang«, og dronningen stod og lyttede, indtil de var færdige med alle vers af den muntre sang.

Derefter begav dronningen sig ind for at se nogle af de andre aktiviteter, som foregår på Aktivitetscenter Munkesøen, hvor mere end 60 foreninger og et væld af frivillige borgere har deres gang.

Billard og nørkleri

Indenfor så hun prøver på, hvad Røde Kors-nørklerne kan udrette.

Centrets billardspillere havde også taget opstilling for at spille en pot, mens regenten vandrede forbi, inden hun fik mulighed for at se gymnastikholdet, der var i gang med at træne med vægte.

Dronningen fik også selv lov at prøve at holde en håndvægt i sin hånd, og hun syntes, den var en lille smule tung.

Hun afsluttede besøget med at komme forbi Klub Jyli, som er et tilbud for voldsramte kvinder.

Her talte dronningen med en af de kvinder, som har brugt Klub Jyli samt med lederen Jytte Bjørn.