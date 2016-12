Juleklassiker tåles ikke af alle

- Nej, jeg savner nu ikke at kunne spise den helt traditionelle risengrød, men jeg er rigtig glad for at der findes en løsning, hvor man bruger enzymet laktase til at lave laktose-fri mejeriprodukter. Det betyder, at der findes andre muligheder for at nyde risengrøden, fortæller forskeren.