Midt i januar opdagede varmeværket i Høng et større brud ud for Eiland på hjørnet af Hovedgaden og Odinsvej. Næsten samme sted har værket nu lokaliseret et tilsvarende hul. Foto: Bjarne Robdrup

Jagt på stort brud i Høng er slut

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en frustrerende oplevelse. Det er over en uge siden, at vi opdagede, at der var noget galt, og vi fandt hurtigt ud af, at der var tale om flere brud - men også at et enkelt af dem måtte være meget stort. Det er det, vi nu har lokaliseret.