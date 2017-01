Islandske elever på efterskole

- Det er som et eventyr. Vi har god kemi, og vi oplever det som at have fået en masse nye venner, siger islandske Sólveig Rósa Hugadóttir til Nordvestnyt.

Hun besøger Tømmerup Efterskole sammen med sine 18 klassekammerater fra 10. klasse (der svarer til en dansk 9. klasse) fra Lágafellskóli i Mosfellsbær ved Reykjavík. De bor i løbet af en skoleuge sammen med de danske efterskoleelever og prøver for første gang i deres liv at leve efterskolelivet.

Islændingene er nysgerrige efter dette efterskolekoncept, for de har ikke efterskoler i Island. Efterskoler er unikke for Danmark i Norden, fortæller lærer Karl Peter Samuelsen Holm (KP).

- Mærkeligt nok, for livet på en efterskole giver frihed fra familien, et andet ansvar og en følelse af fællesskab i noget større, siger han.

- Det er spændende at have besøg af dem. De synes, det er sjovt og helt anderledes end hjemme hos dem selv. I starten syntes de, det var mærkeligt, at vi ikke har internet efter klokken 22, og at vi har regler for, hvornår vi ikke må have tændt mobilen, fortæller hun.