Teamleder Charlotta Værnstrøm og projektleder Kenneth Aagaard har planlagt renoveringen af de centrale installationer på Fr. Andersensvej i Kalundborg. Foto: Kalundborg Forsyning

Intet varmt vand i 28 timer

Kalundborg - 25. august 2017 kl. 15:37 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Renovering på Asnæsværket og udtjente fjernvarmerør på centrale steder i byen er årsag til, at Kalundborg Forsyning må lukke for det varme vand i hele Kalundborg by. Nogle kunder må periodevis helt undvære det varme vand, mens andre måske har lunkent vand i hanerne.

Arbejdet påbegyndes onsdag den 6. september kl0kken 8, og det varme vand er retur i hanerne hos alle senest klokken 12 næste dag.

Varmekunderne skal dog ikke undvære det daglige varme bad under nedlukningen. Forsyningen har aftalt med Kalundborg Hallen, at der er mulighed for et bad i hallens omklædningsrum i tidsrummet klokken 7-20. Man skal blot henvende sig til personalet, der fortæller, hvilket baderum der skal anvendes.

- Renovering på Asnæsværket og udskiftning af vores centrale fjernvarmerør foregår på samme tid, så vi generer vores kunder mindst muligt, siger teamleder Charlotta Værnstrøm, der er glad for samarbejdet med Asnæsværket.

Projektleder Kenneth Aagaard fortæller at det er første gang, at Kalundborg Forsyning laver så omfattende en nedlukning af fjernvarmen. Han tilføjer, at renoveringen vil sikre forbrugerne en stabil levering af fjernvarme og ikke mindst forebygge ledningsbrud.

Renoveringen betyder også, at Fr. Andersensvej vil være spærret for gennemkørende trafik, og man har derfor lavet en aftale med Sigrid Undset Skolen om transporten til og fra skolen, så eleverne mærker mindst muligt til renoveringsarbejdet.

Forsyningen orienterer om nedlukningen via sms til kunderne. Desuden kan alle søge oplysninger på forsyningens hjemmeside www.kalfor.dk, og følge med på Facebook.