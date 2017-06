Se billedserie Jeroen Boot synes godt om de muligheder der er for at bygge et rigtig flot internationalt marked op på Klostertorvet Foto: Jørn Nymand

Internationalt marked på Klostertorvet

Kalundborg - 16. juni 2017

Fra onsdag den 21. juni og frem til og med på lørdag den 24. juni kommer Klostertorvet i Kalundborg til at danne rammen om et internationalt marked. Her vil byens borgere og gæster kunne opleve en helt speciel markedsstemning med masser af fremmede varer.

Det ventes, at det internationale marked i Kalundborg bliver lidt af et tilløbsstykke. Sådan har det været i en lang række andre byer, siden markedet i 2010 for første gang lagde vejen forbi Danmark. I mange byer er succesen så stor, at markedet vender tilbage år efter år.

Det internationale marked omfatter godt 30 boder, som repræsenterer en række lande. Der vil således være boder fra Holland, Spainien, Frankrig, Tyskland, Finland, Italien, England, Ungarn, Belgien og Litauen.

Mange spændende varer

I boderne er det muligt at købe spændende varer fra de respektive lande. Det er varer, som vi kender, når vi tager rundt i Europa: kager, ost, pølser, smykker, oliven, engelsk fudge (karamel), lædervarer, chokolade, nougat, nødder og tørret frugt, pesto, italiensk kaffe, uldvarer, sæbe, fish & chips, rensdyrskind, belgiske vafler, friskbagt brød, håndlavede Murano glas, tørrede pølser og skinker og meget mere.

Det er citychef i Kolding, Mette Schumacher, som for seks år siden tog initiativ til at hente det internationale marked til landet. Hun kan i dag konstatere, at det var en rigtig god idé, for gennem årene er der kommet flere og flere byer, der vil have besøg af markedet. I år drejer det sig om ca. 30 byer lige fra Thyborøn til Rønne.

- De tilbagemeldinger, der kommer fra de mange byer, som det internationale marked har besøgt siden 2010, er alle positive. Markedet har en meget stor tiltrækningskraft - ikke bare på byens egne borgere, men også fra gæster udefra. Det betyder, at de lokale handlende også får glæde af, at der sker noget helt specielt i Kalundborg, siger Mette Schumacher.

International atmosfære

Det er hollænderen Jeroen Boot, der står som leder af det Internationale Marked, og han ser frem til at åbne markedet i Kalundborg, hvor der er fine faciliteter til formålet. Han har set på Klostertorvet og regner med at åbne nogle af de 30 boder lidt ned ad Lindegade, så der bliver en synlig forbindelse op til Kordilgade og ud på Klostertorvet, som kommer til at emme af international atmosfære i de fire dage.

Jeroen Boot gør opmærksom på, at der er tale om kvalitetsvarer i boderne, og de personer, der står i boderne ved en masse om de varer, de sælger. Der er tale om lokale specialiteter fra de områder, hvor sælgerne kommer fra.