Jernholtparken og syv andre plejecentre i Kalundborg Kommune skal have tilknyttet en fast læge. Der er positiv interesse for at søge de nye stillinger, oplyser leder af Sundhedsdtaben, Janne Kunchel Lorenzen. Foto: Per Christensen

Interesse for at blive plejehjemslæge

Ifølge Janne Kunchel Lorenzen vil ordningen blive sat i gang hurtigst muligt, når de rette læger er blevet ansat. Tidligere har man forsøgt at få ansat en plejehjemslæge på Plejecenter Jernholtparken og Raklev Plejecenter, nemlig i 2012, men dengang var der ingen læger, som søgte stillingen. Det var en del af en forsøgsordning, som Kalundborg Kommune dermed ikke kunne deltage i. Der var dog andre kommuner, som fik ansat plejehjemslæger, og konklusionen på den forsøgsordning var, at både borgere og personale var glade for den faste læge.

- Det er en klar fordel at have læger knyttet til plejecentre, og vi er rigtig glade for, at der er interesse for at blive plejehjemslæge denne gang, siger Peter Jacobsen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.