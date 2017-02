Se billedserie Skoleleder på Gørlev Skole Lene Jeppesen får en ny 10. klasse på Gørlev Skole til næste år i inklusioncentret. Her ses Lene Jeppesen ved indvielsem af en legeplads. Foto: Bjarne Robdrup

Inklusionscenter får ny 10. klasse

Kalundborg - 06. februar 2017 Af Eva Lyng Johansen

Nu bliver der oprettet en 10. klasse på Gørlevs Skoles inklusionscenter.

Tidligere har elever fra inklusionscentret gået på 10. klassescenteret på Skolen på Herredsåsen, men det vurderes, at det er hensigtsmæssigt, at der er mulighed for, at nogle af de elever kan fortsætte i et specialpædagogisk tilbud i stedet for.

Dengang man etablerede inklusionscentrene på henholdsvis Hvidebækskolen, Gørlev Skole og Rynkevangskolen, blev det besluttet, at tilbuddet skulle gå til og med 9. klasse. Elever fra inklusionscentrene, der har ønsket et 10. klasses tilbud, har herefter derfor fortsat deres skolegang på 10. klasse centeret på Skolen på Herredsåsen.

På baggrund af erfaringerne fra forrige og nuværende skoleår er det vurderet, at der er behov for, at der oprettes en 10. klasse på inklusionscenteret på Gørlev Skole fra det kommende skoleår.

Det skyldes, at de elever der fortsætter i et 10. klasse tilbud, stadig har behov for et tilbud med særlige specialpædagogiske forudsætninger.

Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der vil være tale om et hold på cirka seks til otte elever.

10. klassen placeres på Gørlev Skole, da der efter dialog med skoleledelserne på de tre inklusionscentre er vurderet, at Gørlev Skole har de rette lokaler og fysiske omstændigheder til at kunne etablere tilbuddet.

Økonomisk kan det nye tilbud finansieres inden for den nuværende ressourcetildeling til skoleområdet.

Børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune har godkendt at den nye 10. klasse bliver oprettet.