Ingen motorvejsgaranti fra Løkke

Kalundborg - 31. august 2017

- Jeg har kun ét ønske til statsministeren, og det er en motorvej til Kalundborg.

Novo Nordisk Kalundborgs produktionsdirektør Michael Hallgren var klar i mælet, da han stod og ventede på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der torsdag besøgte den store lokale industrivirksomhed.

Men statsministeren havde ingen motorvej med i baglommen til Novo.

- Jeg kan sagtens se, at der er et stort potentiale i en motorvej til Kalundborg. Jeg glæder mig over, at første etape er overstået, og at vi nu er i gang med anden (anden etape er fra Kvanløse til Dramstrup, red.). Der er et potentiale, men pengene skal være der først, sagde statsministeren.

Officielt var besøget en forlængelse af regeringens erhvervs- og iværksætteriudspil, udspil til en skattereform og forslag til finansloven, der alle er blevet lanceret over de seneste dage.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er det økonomiske råderum frem til 2025 på 36 milliarder kroner, hvis regeringens nye udspil vedtages. Ud af disse er otte milliarder kroner afsat til SKAT, mens fem milliarder går til infrastruktur, eksempelvis til tredje og sidste etape af motorvejen til Kalundborg.

- Vi lægger op til at øge de penge, vi har til rådighed de kommende år til infrastrukturinvesteringer. Det er første forudsætning for tredje etape, og den lægger regeringen op til, at vi har, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Han ville dog ikke komme nærmere ind på, om de fem lilliarder kroner skal gå til at færdiggøre Kalundborgmotorvejen.

- Jeg så gerne, at vi fik en motorvej helt til Kalundborg, men der er rigtig mange infrastrukturprojekter i Danmark, som der er god brug for. Samlet set betyder regeringens nye pakker, at vi har flere penge at lave infrastruktur for. Når vi er kommet ned fra taget, kan vi så snakke om i hvilken rækkefølge, vi skal bruge pengene, sagde han og fortsatte:

- Vores udfordring er, at vi ikke kan hoppe på et ben. Offentligt forbrug, infrastruktur, skat. Det skal gå i balance. Nu øger vi infrastrukturinvesteringerne med et milliardbeløb, og kan på den måde få Kalundborgmotorvejen tættere på at blive til virkelighed.

På trods af manglende garantier var Novo Nordisks Michael Hallgren optimistisk efter mødet med statsministeren.

- Statsministeren sagde, at han havde et fem milliarder kroner stort råderum, men det jeg hørte ham sige, var, at han havde tre en halv tilbage, sagde produktionsdirektøren med et glimt i øjet og en henvisning til de cirka halvanden milliard kroner en færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen vil koste.