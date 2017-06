Den 8. maj forsøgte en 15-årig pige at tage sit eget liv. Fire uger senere har Kalundborg Kommune ­stadig ikke fundet en psykolog, der kan hjælpe hende. (Arkiv) Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Ingen hjælp til 15-årig selvmordstruet pige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen hjælp til 15-årig selvmordstruet pige

Kalundborg - 09. juni 2017 kl. 13:19 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gået en måned, siden hun forsøgte at tage livet af sig selv. Alligevel er en 15-årig pige fra Kalundborg stadig ikke blevet henvist til en psykolog af Kalundborg Kommune.

Selvmordsforsøget fandt sted i et frikvarter på pigens skole. Pigen havde låst sig inde på et af skolens toiletter, hvor hun indtog et stort antal piller.

Selvmordsforsøget blev opdaget, og pigen blev først kørt til afgiftning på Holbæk Sygehus og efterfølgende indlagt på psykiatrisk skadestue i Roskilde. Herfra blev hun udskrevet torsdag den 11. maj - tre dage efter selvmordsforsøget.

Samme dag kontaktede hendes mor Kalundborg Kommune og bad kommunen om at finde en psykolog, der kunne hjælpe den 15-årige. På trods af at moderen siden har rykket kommunen for svar adskillige gange, er den 15-årige fire uger senere stadig ikke blevet henvist til en psykolog.

- Jeg tør ikke lade hende være alene. Vi er nødt til at overvåge hende 24 timer i døgnet, fortæller moderen.

Det er første gang, at pigen forsøger et egentligt selvmord, men hun har tidligere været plaget af selvskadende adfærd og har bl.a. skåret sig selv i arme og ben.

- Et langt stykke af vejen er det et råb om hjælp. Hun gør det for at blive set og hørt i en stor verden der ikke forstår hende, men hun kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger. Det foregår i pe­rio­der, og vi ved aldrig præcis, hvornår det kommer, siger hun.

Kalundborg Kommune har ikke kun fået henvendelser om den 15-årige fra hendes mor. Afdelingslægen, der behandlede den 15-årige på Holbæk Sygehus, skrev en underretning til Kalundborg Kommune, hvori der blandt andet står følgende:

- Undertegnede er svært bekymret for den 15-åriges fysiske og psykiske udvikling, som må anses for at være truet med hendes nuværende adfærd.

Ifølge fagcenterchef Ane Stallknecht ved Kalundborg Kommune arbejdes der på sagen:

- Vi er i fuld gang med sagen og i dialog med moderen. Jeg vil personligt følge sagen, men den slags sager er komplicerede, og de tager tid. Det handler om at finde den rigtige løsning, så pigen og familien kan komme videre med deres liv, siger hun.

Læs mere i dagens avis: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_validate_or_buy/