Se billedserie Sidevejen går fra Parallelvej ned mod Orkla Foods forbi et mindre erhvervsområde med fire erhvervsgrunde, hvoraf tre stadig er til salg. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ingen aflastning af tung trafik til Orkla Foods Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen aflastning af tung trafik til Orkla Foods

Kalundborg - 04. september 2017 kl. 12:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnsøborgere kan godt skyde en hvid pil efter ønsket om at se færre lastbiler til og fra Orkla Foods (det gamle K-Salat) på Havnevej, byens hovedgade. Den sidevej til Parallelvej, der løber ned til Orkla Foods' matrikel bliver nemlig ikke forlænget helt ned til selve fabrikken, hvor K-salaterne bliver fremstillet.

-Pengene er der ikke i det kommunale budget de kommende par år, det kan jeg ikke se, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i kommunen.

Han mener, at det må være Orkla Foods' eget ansvar at betale for det stykke af vejen, der går gennem virksomhedens egen martrikel.

- Det kan ikke være kommunens opgave at lave veje ned til de enkelte virksomheder, siger han.

Men Orkla Foods har ingen planer om at betale for det sidste stykke af vejen.

- Vi så gerne, at vejen kom, men vi har simpelthen ikke økonomi til det, siger Elisabeth Voss, HR- og informationsdirektør i Orkla Foods.

I Kalundborg Kommune er det Team Vej og Park, der har stået for arbejdet med sidevejen til Parallelvej. Baseret på de 1.050.000 kroner, som sidevejen har kostet i sin nuværende længde, vurderer teamchef Jan Krause, at de sidste 100-150 meter ned til Orkla Foods' fabrik vil koste cirka 1-1,5 million kroner at lave.

Og det er for meget for Orkla Foods.

- Beløbet er så stort, at vi må sige fra. Vi har ikke råd til at kaste over en million kroner i sådan et projekt, siger Elisabeth Voss.