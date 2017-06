Se billedserie Der var fuld gang i køkkenet på CSU/STU, hvor menuen stod på indisk mad. Der blev både lavet papadums (friteret linsedej) og chapati (pandekageformet brød), så køkkenets ene kagerulle var ikke helt nok for Leciya Thomas og Peter Sarala. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Indien-Kalundborg tur-retur

Kalundborg - 08. juni 2017
Af Martin Stokkebro Moestrup

Der er gang i køkkenet denne eftermiddag på CSU-Kalundborg (Center for Specialundervisning). Skolen beliggende i kælderen under en boligblok på Lundevej 34 har besøg af tre indere, der sammen med danske elever og lærere er i gang med at forberede en stor indisk menu. Peter Dhanapal, Sarala Selvaraj og Leciya Thomas arbejder til dagligt på et børnehjem i delstaten Tamil Nadu i det sydlige Indien.

STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der hører under CSU, har hvert år et hold fra skolens internationale linje i Tamil Nadu, hvor eleverne bor og hjælper til på børnehjemmet.

Peter, Sarala og Leciya er i Kalundborg for at se, hvordan de danske udviklingselever bliver undervist og for at lære, hvordan CSU/STU arbejder.

Eleverne har alle såkaldt særlige behov, og har ofte en eller anden diagnose. STU arbejder ikke kun på at gøre dem klar til et arbejdsliv. »Skolen uddanner til voksenlivet«, som den skriver i en brochure.

- I Indien tager vi børn ind, der besidder meget få sociale kompetencer. Det er tiggerbørn, der har haft det hårdt, og som så at sige skal lære livet forfra. Her kan vi lære fra det danske system og skolen her, der ser på elevernes behov, siger Peter Dhanapal, der er leder af det indiske børnehjem.

Han er i Danmark sammen med Sarala og Leciya ved hjælp midler fra CISU (Civilsamfund i Udvikling). Det var studievejleder og projektansvarlig på den internationale linje på STU, Sofie Lykke Jakobsen, der søgte om midlerne til at få dem herop. Det resulterede i 25.000 kroner fra CISU.

På den internationale linje på STU lærer de 12 elever om internationale forhold og nødhjælpsarbejde med særligt fokus på Indien. Derudover bruger eleverne mange af timerne på at udføre forskellige former for arbejde, herunder havearbejde og salg af smykker, som de selv har fremstillet.

De penge, der tjenes i Danmark, går til foreningen Sammen Til Udvikling, som sender dem videre til børnehjemmet i Indien.

- Hele ideen med den internationale linje på STU er at lære de unge, at de kan være noget for andre. De er ofte selv dem, som de andre ikke har villet lege med så at sige. De har måske ikke klaret inklusionen i folkeskolen, og mange har fået at vide, at de ikke duer til noget. Vi forsøger at give dem oplevelsen af, at det gør de, siger Sofie Lykke Jakobsen.