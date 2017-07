Se billedserie I denne uge har Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforening for førsrte gang holdt livredderskole. Det foregik på Reersø og 20 lokale børn i alderen ffra syv til femten år deltog. Foto: Thomas Rye

I lære som livredder

Kalundborg - 27. juli 2017 Af Thomas Rye

20 lokale børn har i denne uge været i lære som livreddere på Reersø Nordstrand. Det er Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforening som står bag livredderskolen.

Kristine på 12 og Emilie på 11 år demonstrerer på en dukke, hvordan man giver hjertemassage og mund til mund. Efter at have været i gang et stykke tid, lægger Emilie kinden ned til dukkens mund.

- Han trækker ikke vejret. Jeg er bange for, at han ikke klarer det, siger hun alvorligt, hvorefter de to piger bryder sammen af grin.

Kristine og Emilie er en del af en gruppe på 20 børn i alderen fra 7 til 15 år, som de sidste tre dage har fået undervisning som kystlivreddere på Reersø Nordstrand ved Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforenings Ocean Rescue Camp.

- De har både lært om førstehjælp, mund til mund og hjertemasage, og også om de fem baderåd, om forskellen på pålandsvind og fralandsvind, og om hvordan man skal handle, hvis ulykken er ude, fortæller Nina Nielsen, der er formand for Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforening og en af instruktørerne på campen.

Det er første gang, at foreningen forsøger sig med en livredderskole i sommerferien, men det bliver ikke sidste gang lover formanden.

- Jeg vil allerede nu love, at vi laver to nye camps til næste sommer. Én ligesom denne, og én for mere øvede deltagere, for eksempel nogle af de unge, som har været med os i år, siger hun.

Livredderskolen sluttede i går, onsdag, hvor børnene fik mulighed for at demonstrere, hvad de havde lært, over for deres forældre.