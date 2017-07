Se billedserie En interesseret sommerklædt fyr ser interesset på de friske fisk, som Bent Knudsen og Palle Pedersen (i midten) havde til salg i fredags i Havnsø. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

I Havnsø kan man få friske fisk direkte fra kutteren

Kalundborg - 10. juli 2017

I sidste uge lagde den lille kutter Anna-Ida for første gang i år til kaj i Havnsø Havn for at sælge friskfangede fisk til sommerfolket.

- Vi kommer, når vejret er til det, for det er det, der afgør, hvor vi fisker den pågældende dag, siger Bent Knudsen.

Han har fisket fra Anna-Ida i et års tid og havde også kutteren med fiskesalget forbi Havnsø sidste år. De har base i Korsør Havn, hvorfra de også sælger deres fisk friskfangede fra båden. Bent Knudsen kan altså ikke sige præcis, hvornår de kommer forbi næste gang, men planen er at komme til Havnsø en til to gange ugentligt de næste par måneder.

De har en aftale med en lokal fra Havnsø, der skriver ud på Facebook-siden KR221 Anna-Ida, når kutteren kommer til Havnsø. Bent Knudsen og co. fisker lokalt og sejler sjældent længere væk end en til halvanden times sejlads fra Korsør.

- Det vi gerne vil er at sælge noget dansk, lokalfanget fisk til en pris, der for os er lidt højere, end hvad vi får på fiskeauktion, og for kunderne er lidt lavere, end hvad de måske er vant til. siger Bent Knudsen.