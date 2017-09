Se billedserie Søndag blev der holdt HVidebæk Messe i Hvidebækhallen i Jerslev. Både lokale foreninger, virksomheder og politiske partier var stærkt repræsenteret. Blandt de flere hundrede besøgende var var de tre drenge Victor, Mathias og Christian, der som de første tog imod udfordringen fra Super Brugsen i Ubby og smagte på noget af den friske chilli, som brugsen havde med på messen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hvidebæks ansigt udadtil

Kalundborg - 03. september 2017 Af Thomas Rye

Igen i år kunne Hvidebæk Messen melde alt udsolgt. 38 stande blev det til på dette års udgave af messen, og formand for Hvidebæk Lokalråd, Jakob Beck Nielsen var godt tilfreds med fremmødet.

- Vi nyder generelt rigtig god opbakning til messen i lokalområdet, siger formanden, der ser messen som en mulighed for at vise omverdenen alt det Hvidebæk har at byde på.

- Vi vil gerne vise folk alt det, som vores lokalområde har at byde på, og vi vil gerne forsøge at lokke nogle tilflyttere til. Hvidebæk Messen er en mulighed for begge dele på en gang. Det er vores ansigt udad til, siger han.

Der var dog også plads til nye ansigter på årets messe. Dem fandt man blandt andet på Ubby Tandkliniks stand. Det var første gang at tandklinikken var repræsenteret på Hvidebæk Messen.

- Jeg sidder i Hvidebæk Erhvervsforening, og der har de plaget mig et stykke tid om at være med, men det har faktisk vist sig at være en rigtig god oplevelse. Vi har fået en god snak med en masse mennesker, og vi har haft en rigtig hyggelig dag, siger tandplejer Dorthe Nielsen, der er på Hvidebæk Messen sammen med assistent Marlen Petersen.

Det kommende kommunalvalg satte også sit præg på årets messe. Fem af de 38 stande var således fra politiske partier, og mange gæster gik rundt med balloner eller røde roser, som partierne uddelte på deres stande.