Hun var med til at få Kalundborg på landkortet

Kalundborg - 12. juli 2017 kl. 08:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Laila Bregner Carlsen læser op fra det portræt i Kalundborg Folkeblad, som blev skrevet i forbindelse med at hun blev ansat som aktivitetskoordinator i Kalundborg Handelsstandsforening tilbage i sommeren 2009. Her er hun blandt andet citeret for, at hun håber at kunne gøre en forskel for byen, ligesom hun gør sig til talsmand for, at man kommer længst ved at løfte i flok.

- Hvor var jeg dog klog den gang, griner Laila Bregner Carlsen.

Otte år senere er en æra i hendes liv overstået. Laila Bregner Carlsen har fået nyt arbejde, og selvom hun på nuværende tidspunkt ikke kan afsløre præcis hvad hun skal lave af hensyn til den nye arbejdsgiver, så ligger det fast, at det indebærer et farvel til Kalundborg og kalundborgenserne.

- Det er faktisk det eneste, som jeg er ked af ved mit jobskifte. Det var en mulighed som bød sig, som jeg følte jeg var nød til at gribe, men jeg har været rigtig glad for min tid i Kalundborg, og kommer til at savne byen. Kalundborgenserne kan noget ganske særligt. Kalundborgenserne deler i den grad min holdning om at løfte i flok, de er mestre i at samarbejde, mener den 54-årige.

Laila Bregner Carlsens første arbejde i Kalundborg som aktivitetskoordinator i Kalundborg Handelsstandsforening var egentlig bare et sideprojekt, som hun tog mens hun læste til lærer på Holbæk Seminarium.

- Jeg arbejder for handelsstandsforeningen 20 timer om ugen, men det greb om sig og snart havde jeg ved siden af dette job og min uddannelse også 20 timer om ugen hos Kalundborgegnens Erhvervsråd, husker hun.

Da hendes kontrakt udløb hos Kalundborg Handelsstandsforening, blev hun tilbudt et fuldtidsjob hos erhvervsrådet som konsulent, og drømmen om at blive lærer blev lagt på hylden.

- Mine første opgaver var dels at være med til at arrangere Kalundborgmessen, dels at være med til at lave »Det ny magasin«. I 2013 blev jeg udnævnt til projekt og udviklingschef, fortæller hun.

Da erhversdirektør Poul Jensen trak sig fra posten på grund af beskyldninger om dårligt arbejdsmiljø og sexchikane, blev Laila Bregner Carlsen konstitueret som erhvervsdirektør, og fik til opgave at føre erhvervsrådet sikkert gennem en turbulent tid.

- Udefra kunne det måske virke som en kaotisk tid, men indvendig var det buisness as usual. Vi skulle arrangere karrieremesse, folkemøde, Kalundborgmesse og tusinde andre ting, så vi havde rigeligt at se til, fortæller hun.

Når Laila Bregner Carlsen ser tilbage på sin tid i Kalundborg, er det især Rekrutteringsalliancen som hun gerne fremhæver.

- Med Rekrutteringsalliancen var vi med til at sætte Kalundborg på danmarkskortet. Den er jeg særligt stolt af at have været en del af siger hun.

Kalundborgegnens Erhvervsråd holder reception for Laila Bregner Carlsen i lokalerne på Bredgade torsdag den 13. juli klokken 13.30 til 15.30.