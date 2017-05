Hockey på Gisseløre

Der bliver skudt slagskud på Gisseløre Stadion i Kalundborg på fredag 19. maj, når over 700 børn fra skoler i Kalundborg Kommune mødes for at dyste mod hinanden i hockey.

- Det bliver helt sikkert en dejlig dag, hvor glæden fra børnene smitter af på alle. Det er ikke et arrangement, som vi som forening får en stor tilstrømning af nye medlemmer af, men vi har det sjovt med det. Det er vigtigt for os at sende et signal om, at hockey er noget, man kan være fælles om, siger Bettina Eriksen, formand i Kalundborg Hockey Klub.