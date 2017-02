Se billedserie Den 51-årige kalundborgenser Hanne Jensen har skabt hjemmesiden e-gravplads.dk, hvor man kan mindes sine kære digitalt. E-gravpladsen skal være et supplement til det almindelige gravsted. Foto: Thomas Rye

Hjemmeside giver minder evigt liv

Kalundborg - 12. februar 2017 kl. 17:50 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nutidens Danmark vinder computere og smartphones stadig større udbredelse. Samtidig vælger stadig færre danskere en traditionel begravelse. Umiddelbart virker det ikke som om, der er den store sammenhæng mellem de to emner, men sådan ser den 51-årige kalundborgenser Hanne Jensen ikke på det.

- Jeg syntes, der manglede et alternativ til den klassiske kirkegård. Nogle gange kan det være lige så rart at sidde hjemme i sin private stue og mindes de afdøde frem for at skulle slæbe sig ned på kirkegården i regn og blæst, mener Hanne Jensen.

- Min søsters dreng ligger begravet på kirkegården i Dianalund. Efterfølgende flyttede hun til Jylland, så hun har ikke mulighed for at besøge kirkegården så tit, som hun ellers ville have gjort. Det satte gang i nogle tanker hos mig om, hvordan man kunne bruge den digitale verden til at mindes de afdøde, siger hun.

Løsningen blev hjemmesiden e-gravplads.dk, som Hanne Jensen lancerede den 1. februar i år.

- På e-gravplads er det muligt at skabe personlige digitale gravsteder, som kan ændres og opgraderes, med alt det indhold man selv ønsker. Man kan for eksempel ligge billeder, video og musik ind på e-gravpladsen, så den kan tilpasses den enkelte afdøde samt den efterladtes minder om denne, siger Hanne Jensen.

Den enkelte bruger køber adgang til en e-gravplads og betaler et lille månedligt abonnement for adgangen. Hanne Jensen administrerer hjemmesiden, men har ikke adgang til at se, hvad den enkelte bruger lægger ind på sin e-gravplads.

- Det er brugerens private plads. Til gengæld har de mulighed for at dele deres e-gravplads med familie eller venner, så de i fællesskab kan mindes den afdøde, siger Hanne Jensen.

E-gravplads.dk giver også brugeren mulighed for at få en påmindelse på særlige mærkedage.

- For eksempel kan man få besked på ens bryllupsdag, på årsdagen for dødsfaldet eller på den afdødes fødselsdag. På den måde får man en ekstra hjælp til at holde minderne i live.

Hanne Jensen ser en e-gravplads som et supplement og ikke en erstatning for et egentligt gravsted.

- Særligt for ældre og gangbesværede mennesker kan det være en lettelse ikke at skulle begive sig ned på kirkegården helt så ofte. Det kan også være et godt supplement til de mange, der efterhånden vælger at blive brændt og få spredt deres aske, eller til de som vælger at blive begravet på de ukendtes gravsted, mener Hanne Jensen.

Generelt har hun oplevet at folk er nysgerrige omkring hendes nye idé, omend flere har brug for at se den lidt an.

- Som med meget ny teknik går der lidt tid, før folk tager den til sig. Det kan godt være, at jeg er fem år før min tid, men jeg tror på ideen, siger Hanne Jensen.