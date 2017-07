Se billedserie Jan Bjørnshøj bedømte shetlandsponyerne sammen med sin ekskone Line Bjørnshøj. Hestene bedømmes blandt andet på deres udseende, bevægelighed, og om de kan fremvise gode, smidige og åbne hove. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Hesteskue: Mød en dommer med stor viden om små heste

Kalundborg - 09. juli 2017

- Folk har arbejdet hårdt for at gøre de her heste helt klar til i dag, så de fortjener en ordentlig behandling fra en person med en faglig indsigt.

Jan Bjørnshøj tager ikke let på jobbet som dommer i hestekonkurrencerne på Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked. Og han sætter ikke sit lys under en skæppe. Men både hans måde at tale på, hvor han taler langsomt med stor vægt på de vigtige ord, og hans udseende sender også et signal om, at der her er en mand, der går op i sin gesjæft.

Med sin sixpence på hovedet og i det hele taget meget britiske stil, udstråler han autoritet på en næsten adelig måde. Der er dog ikke noget hovski-snovski over hans tilgang til sit fag.

- Der er meget ansvar i at være dommer. Med vores beslutninger er vi jo med til at udpege, hvilken vej man skal gå i hesteavlen og ikke mindst, hvilken vej man ikke skal gå, siger han.

Han er ekspert i shetlandsponyer efter at have haft med heste at gøre, siden han var fem år gammel. Han er også dommer ved Roskilde Dyrskue, der er hesteskuernes kronjuvel på Sjælland. Men niveauet på dette års marked i Gørlev har også været højt, synes han.

- Der har været et godt og højt niveau i år. Der er blevet skabt en god tradition med, at folk kommer med de gode dyr her i Gørlev, siger han.