Charlotte G. Nielsen og Kirsten Noe mellem Lego, leg og læring. Robotterne indgår i læringsforløbet.

Send til din ven. X Artiklen: Herredsåsen: Kodning og programmering på alle klassetrin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Herredsåsen: Kodning og programmering på alle klassetrin

Kalundborg - 23. august 2017 kl. 12:58 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sætter overliggeren højt i Skolen på Herredsåsen i Kalundborg de kommende år. De faglige højdespring handler om at løfte børnenes tilgang til og forståelse for naturfag og matematik gennem brug af Lego. Egenskaber, der - som det udtrykkes - i sidste ende kvalificerer eleverne til job, der er brug for på fremtidens erhvervsmarked. Og samtidig skal læringsforløbene udvikle eleverne som mennesker.

- Et af målene er, at den enkelte elev lærer sig selv bedre at kende, som det udtrykkes af Kirsten Noe, der underviser i naturfag.

Sammen med matematiklærer Charlotte Nielsen er hun tovholder på et læringsforløb over 15 timer pr. skoleår i de enkelte klasser, som er sat i værk fra det nystartede skoleårs begyndelse, og som involverer alle klasser fra 1. til 9. Læringsforløbets overskrifter er kodning og programmering og handler om, at eleverne på Skolen på Herredsåsen betræder stien Fra digitale forbrugere til digitale skabere.

Læringsforløbet skal altså løfte elevernes faglige kundskaber inden for naturfag og matematik, der senere letter vejen til det job, de gerne vil have. Og samtidig bliver eleverne kundskabsmæssigt klædt bedre på i forhold til de krav, erhvervslivet stiller.

Om baggrunden for læringsforløbet, som er skabt af dialog mellem lærere på skolen, og om den overordnede målsætning siger skoleleder Tina Mandrup:

- Vores elever vokser op i en tiltagende digitaliseret verden med computere overalt. I fremtiden vil computere indgå i et omfang og i ting, som vi endnu ikke kan forestille os. Samtidig skal vi have for øje, at computere kun er noget, når nogen har programmeret dem til at udføre bestemte kommandoer. Og knækker man denne kode - ligesom man knækker læsekoden - ja, så åbner der sig en verden af nærmest ubegrænsede muligheder, og man kan løse problemstillinger, som man ellers ikke ville kunne. Det er her, eleverne kommer til at bevæge sig over imod at blive digitale skabere og ikke kun forbrugere.

Læs mere i e-avisen: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_validate_or_buy/