Se billedserie Slagter Jacob Nielsen og landmand Mogens Anholm mødtes i solskin og blå himmel for at kigge på hereford-kødkvæg på Røsnæs, hvor Anholm opdrætter kvæget. Foto: Susanne Uhre-Prahl

Hereford-kød fra det solrige Røsnæs

Kalundborg - 03. september 2017 kl. 10:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Solen bager ned på de grønne marker, himlen er blå, og der blæser en blid brise. Hereford-kvæg guffer grønt græs, og Røsnæs-naturen viser sin storhed, mens to kendere af godt kødkvæg kigger ud over markerne og nyder oplevelsen. Både slagter Jacob Nielsen, Mad Med Mere, i Kordilgade i Kalundborg, og Mogens Anholm, der er gårdejer og naturplejer, er enige om, at her har hereford-kødkvæg den optimale opvækst. Bedre rammer og betingelser findes ikke.

Det er her, kvæget får smagen af Røsnæs, og slagter Jacob er glad for, at han allerede har sikret sig kød til sin butik. Hereford-kvæg fra Røsnæs er nemlig specielt og eftertragtet, og i øjeblikket hænger det på krog i forretningens kølerum.

Samarbejdet mellem Mogens Anholm og slagter Jacob er nyt, og der vil fremover periodevis være krogmodnet hereford-kød til salg i slagterbutikken. Det bruges både til pålæg og andre lækkerier - og ikke mindst krogmodnede bøffer i forskellige udskæringer.

Kødet hænger allerede til modning, og her er tålmodighed og den rette temperatur meget afgørende, for man skal ikke lade sig friste til at afkorte modningsperioden, fordi kødet svinder. Det er en naturlig proces.

Ifølge Jacob Nielsen er det spændende at samarbejde med lokale leverandører. Det giver god mening i hans forretning, og især fordi han satser på, at den skal være en specialbutik med kvalitet som sit adelsmærke.

- Vi køber ikke bare papkasser med kød til butikken, siger han og tilføjer, at der også er andre dygtige lokale producenter, som leverer kød til forretningen. Jacob Nielsen nævner i den forbindelse lammekød fra opdrætter Finn Roel Ringe på Røsnæs, og dyroc-grise-kød fra Ulrik Olsen på Lykkegaard.

Også Mogens Anholm er glad for samarbejdet med Jacob, og de to snakker om eventuelle bøffer til nytår, mens de nyder synet af de smukke dyr på marken og den grønne natur. Netop naturen er væsentlig for Mogens Anholm, der er kendt som den grønne landmand. Han bruger sit kvæg til naturpleje på de fredede og bakkede områder på Røsnæs, hvor Skov- og Naturstyrelsen sætter betingelserne for græsningen.

Mogens Anholm blev i 2015 hædret som årets grønne landmand på Plantekongres 2015.