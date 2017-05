Havneparken får iskiosk

Når Kalundborgs nye havnepark på Vestre Havneplads tages i brug, så kommer der også til at være en iskiosk - i første omgang som et midlertidigt forsøg hen over sommerperioden.

- Vi kommer til at have gammeldags isvafler, ispinde, softice, slush-ice, kolde drikke og måske lidt slik. De folk i Kalundborg, som ellers plejer at tage til Havnsø eller Bjerge Strand for at kigge ud over vandet og få en is, kan nu bare gøre det her. Det håber jeg, mange vil benytte sig af, siger Mohamad Yassin.