Havnehuset på Reersø, der tidligere blev brugt til udstilling og salg af rav, er nu blevet til et lille og rustikt havnemuseum med fokus på de gamle Reersø-fiskere og deres liv på havet. Foto: Per Christensen

Havnemuseum åbner på Reersø

Det lille museum, som med sine blot 12 kvadratmeter måske er Danmarks mindste, er et satellitmuseum under Reersø Museum, som har fået lov at låne Havnemuseet (som tidligere blev brugt til salg af rav) af bestyrelsen for Fonden Reersø Havn mod, at brugerne vedligeholder bygningen.