Havnelegepark er klar til brug

På Facebook er der nogle borgere, der har givet deres mening til kende om Kalundborgs bynære havnepark: Èn, som hellere havde set et kulturhus på stedet, mener, at det bliver et flop, og en anden skriver, at det er dejligt, at nogle tager initiativ i stedet for brok. Andre melder, at »det er så fint dernede nu« og »tegner særdeles lovende«.