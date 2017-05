Send til din ven. X Artiklen: Havbrug er glad for ny lov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havbrug er glad for ny lov

Kalundborg - 20. maj 2017 kl. 09:37 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musholm A/S, et af Danmarks største havbrug med op mod 100 arbejdspladser i højsæsonen, kommer styrket ud af helt ny lovgivning for erhvervet, der er på vej med et solidt parlamentarisk flertal i ryggen efter andenbehandlingen i Folketinget torsdag.

Det sker efter et langt politisk tilløb med udtrykt frygt for miljøet. En frygt, der med loven er ubegrundet, siger administrerende direktør i Musholm, Niels Dalsgaard:

- Vi får endelig et sæt spilleregler for havbrug, der indeholder kompenserende opdræt, som ikke skader miljøet, og som tager hensyn til andre interesser på havet. Det er sandsynligt, at lovgivningen for Musholm A/S skaber grobund for anlæg af nye havbrug, hvor der er basis for det, og hvor miljø og havinteresser tillader nye brug. Men jeg skal samtidig understrege, at der endnu ikke er konkrete projekter på vej. Det kan der komme, siger Niels Dalsgaard.

Musholm A/S afventer lovens endelige udformning, før nye skridt med planer for anlæg bliver alvor.

- Det er vigtigt at understrege, at det er i havbrugenes interesser at bevare og beskytte miljøet. Lovgivningen anviser, at miljø­kompenserende havbrug, hvor muslinger og tang påviseligt bidrager til at reducere udledning af fosfor og kvælstofudledning, understøtter miljøet, men vi skal også tage hensyn til al anden trafik på havene; lystsejlere, fiskere, skibstrafik. Det er vigtigt i den sammenhæng at huske på, at Danmark betjener sig af den skrappeste miljølovgivning for fiskeopdræt overhovedet, siger Niels Dalsgaard.

Musholm producerer økologiske ørreder, og virk­somheden, der har japansk-­dansk ejerskab, har aldrig lagt skjul på, at den driver sin virksomhed ud fra miljøkriterier, der er strammere end gældende lovgivning.

Det er uklart, præcis hvornår den nye lov er endeligt vedtaget. Men det sker inden Folketingets sommerferie.