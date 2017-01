Se billedserie Conni Vang Nielsen er mor til Ditte Vang Nielsen, som har diagnosen infantil autisme. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Handicapordfører stiller spørgsmål til minister

Kalundborg - 11. januar 2017 kl. 16:10 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Handicapordfører Karina Adsbøl (DF) stiller spørgsmål til socialminister i forhold til Kalundborg-sag om lang sagsbehandling.

Conni Vang Nielsen er sammen med partsrepræsentant Jørn Herkild nu i gang med at skrive en klage over den seneste afgørelse, som Kalundborg Kommune har lavet i sagen om den BPA-ordning, som hun er ansat under til at give datteren personlig og praktisk hjælp.

Datteren Ditte på 28 år har diagnosen infantil autisme, og hun er mentalt på niveau med en tre-fem-årig.

Til april 2017 har sagen kørt i fire år frem og tilbage, og den er blevet hjemsendt to gange af Ankestyrelsen. Problemet er blandt andet, at Kalundborg Kommune ikke overholder tidsfrister.

Folketingsmedlem og handicapordfører Karina Adsbøl (DF) har på baggrund af artiklen i Nordvestnyt valgt at stille tre spørgsmål til socialminister Mai Mercado (K).

- Det er uacceptabelt, at en borger skal vente så længe på at få sin sag behandlet, siger Karina Adsbøl.

Hun kunne derfor godt tænke sig, at det blev obligatorisk for alle kommuner at oplyse sagsbehandlingtiderne på det sociale område på kommunens hjemmeside, og stiller disse spørgsmål:

»Mener ministeren under henvisning til artiklen »Kampen om det rette antal timers hjælp« bragt på sn.dk/kalundborg den 7. januar 2017, at det er rimeligt, at Kalundborg Kommune ikke overholder fristerne i klagesager, og hvad agter ministeren at gøre, så kommunerne lever op til tidsfristerne, så borgerne ikke skal vente unødigt længe på en afgørelse?«

»Vil ministeren under henvisning til artiklen »Kampen om det rette antal timers hjælp« bragt på sn.dk/kalundborg den 7. januar 2017 redegøre for, om ministeren mener, at det er rimeligt, at en kommune udmåler hjælpetimer ifbm. en BPA-ordning, som ikke er i overensstemmelse med, på hvilket tidspunkt hjælpen bliver udført?«

»Vil ministeren genoverveje at støtte beslutningsforslag 33 (folketingsåret 2016-16), der indebærer, at det skal være obligatorisk for kommunerne at oplyse sagsbehandlingstiderne på det sociale område på kommunernes hjemmesider, så borgerne har mulighed for at gøre sig bekendt med, hvor længe en sag tager, inden kommunen træffer afgørelse?«