Se billedserie Isayas Degefe er glad for at være i Danmark. Han håber på at få en uddannelse og et godt job. Foto: Per Christiensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Han digter på dansk

Kalundborg - 14. januar 2017 kl. 20:12 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

kalundborg: Isayas Degefe er 27 år, og han har boet i Danmark siden september 2015, og nu er begyndt at skrive danske digte.

Han forklarer, at han flygtede fra Eritrea på grund af politiske problemer, og han er kommet her helt alene uden familien, som stadig bor i Eritrea. Han har boet i Kalundborg i et år og ni måneder.

I øjeblikket læser Isayas Defege på VUC, så han kan få 9. klasses afgangseksammen. Han bruger flittigt lektiecaféen i Frivillighuset i Skibbrogade i Kalundborg.

Det er foreningen Kalundborg Flygningenetværk, som tilbyder lektiehjælp, og Mette Olsen har været frivillig i 13 år, og hun kender Isayas Degefe godt.

- Han er så taknemlig for at være i Danmark, og han gør sig store anstrengelser for tale korrekt dansk, siger Mette Olsen.

Før jul begyndte han at arbejde på plejecenter Jernholtparken i Kalundborg. Her gør han rent, laver kaffe, skifter tøj på de ældre og meget andet.

Han kunne godt tænke sig at blive sygeplejerske på sigt. I Eritrea arbejdede han som lærer i en skole.

- Mit håb for fremtiden er at blive færdig med en uddannelse og få et godt arbejde, siger Isayas Degefe.

Mette Olsen synes, at den 27-årige Isayas Degefe gør en stor indsats for at blive integreret i Danmark.

Isayas Degefe blev opfordret af sin bror til at skrive digte.

- Man kan forklare meget i et digt, siger Isayas Degefe, som foreløbig har skrevet tre digte på dansk.

Mette Olsen bliver glad af at læse hans digte, og hun vil hjælpe ham med at få oversat de digte, som han har skrevet på engelsk til dansk. Herefter er planen at kontakte et forlag for at få digtene samt Isayas Degefes historie udgivet.

Her er et af digtene: Hvem er hun?

Når jeg sover om aftenen

kigger jeg på dit billede

jeg tænker på dig dag og nat Hvor er din verden

Fortæller mig at besøge dig

fortæller mig til at lave ny verden

Jeg er bange for i morgen

Vi ved i dag, men ikke i morgen

Jeg er tom uden dig i verden Jeg vil altid savne dig

Jeg vil bede for dig

Mor, du er verdenen for mig