Sådan ser det ud, når mage-naboer skælder hinanden ud. Foto: Per Huniche

Hætteklædte i nabostrid

Kalundborg - 21. maj 2017 kl. 18:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tissø: Der er et sorthovedet mågepar, der har slået sig ned for at yngle på en af øerne i Tissø sydlige ende - lige midt i hættemåge-kolonien. Det har ført til småslagsmål og skænderier med naboerne.

Den aktuelle melding om måge-nabostridigheder og skår i den fjerede idyl ved Tissø kommer fra Per Huniche, der også kendes under navnet dyrenes paparazzo. Kalundborg-fotografen anbefaler andre, der er til måge-nørderi, at tage en smuttur til Tissø og se, hvordan det går med naboforholdet:

- Husk at tage en kikkert med, for de kan være lidt svære at finde uden sådan én, lyder rådet fra dyrenes paparazzo.

Sorthovedet måge ligner hættemågen, men er lidt større og har kraftigere næb og ben. Hos sorthovedet måge er det, som navnet siger, helt sort, mens hættemågens hætte er mørkt chokoladebrun. Sorthovedet måge kan desuden kendes på sine lysere vingeoversider, som hos de voksne fugle har helt hvid spids, oplyses det på DOF-basen.

På menuen for sorthovedet måge står især fisk og bløddyr, for eksempel muslinger, men i yngletiden spiser den mest insekter, både vand- og landinsekter.

ur