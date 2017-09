Se billedserie Brandmændene havde nok at se til, da sommerhuset i træ brændte ned den 7. oktober sidste år i Kaldred. Foto: Johnny D. Pedersen Foto: Johnny D Pedersen

Hædret for heltegerning - reddede 78-årigs liv

Dusøren for Caspers heltegerning lød på 1.000 kroner. Casper selv har det dog lidt ambivalent med, at det kun var ham, der blev hædret, da han samarbejdede med to af hans naboer.

- Vi var jo tre om det, så det er sgu lidt underligt, synes jeg. Men derfor deler jeg også pengene med mine to naboer og inviterer dem over på en god middag, fortæller han.

Han understreger, at han er stolt over deres bedrift.

- Jeg er selvfølgelig stolt over, at have reddet et andet menneskes liv, men jeg føler også, at det var noget, vi gjorde sammen siger Casper Albertsen.

I dag er der ved at blive bygget et nyt sommerhus på Pilemosevej, da det udbrændte hus ikke stod til at redde. Casper kan se frem til at få nye naboer, da den 78-årige mand har solgt grunden efter branden.

Han må dog formentlig vente til næste sæson med at møde dem. Han er nemlig bosat i Svebølle og bor kun i sommerhuset i Kaldred, der er hans forældres, henover sommerhalvåret.

Læs hele historien om redningsaktionen i det brændende sommerhus i onsdagens udgave af Nordvestnyt Kalundborg.