En 38-årig mand blev ved Retten i Holbæk dømt for at have hacket 89 forskellige mailadresser, samt for at have forsøgt at afpresse to unge kvinder. Arkivfoto

Hacker og afpresser fik fire måneders fængsel

Kalundborg - 17. maj 2017 kl. 16:05 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag faldt der dom i sagen mod en 38-årig mand, der var tiltalt for at have hacket en lang række mailadresser, mens han boede på en adresse i Kalundborg.

Den 38-årige blev stort set dømt efter anklageskriftet. Hvor anklagerne blandt andet omfattede hacking, forsøg på afpresning og besiddelse af 150 børneporno.

- Han var tiltalt for i alt 89 tilfælde af hacking af forskellige email-adresser. Retten frikendte ham i enkelte af disse punkter, men han blev kendt skyldig i langt størstedelen, fortæller anklager John Nielsen.

Til gengæld kom det den 38-årige mand til gode, at der var gået enddog rigtig lang tid siden forbrydelsen fandt sted. Således var det helt tilbage i begyndelsen af 2008, at sagen første gang kom til politiets kendskab.

- Retten vurderede ikke, at der var grundlag for at tale hverken forældelse eller frafaldelse af straf. At der var gået så lang tid fra forbrydelsen blev begået og til at sagen kom for retten gjorde dog, at dommeren valgte at gøre straffen betinget, fortsætter John Nielsen.

Den 38-årige bor i dag i Norge, hvor han efter eget udsagn forsøger at skabe sig et nyt liv.

- Det er fortid, det som vi taler om i dag. Jeg har forsøgt at lægge det, og mit liv i Danmark bag mig, sagde han i retten mandag.

Den 38-årige forklarede videre i retten, at han på gerningstidspunktet havde et stort misbrug af amfetamin, og beskrev at han på det tidspunkt i sit liv, befandt sig på et meget dårligt sted.

Den 38-årige benyttede sig af en hacking-metode, der kaldes phishing, til at få adgang til sine ofres mailadresser.

- Jeg skrev til dem fra forskellige mailadresser, der hed noget med service eller sikkerhed. Jeg skrev til dem, at jeg repræsenterede Microsoft, og vi var ved at forbedre sikkerheden på vores mailsystem. For at få forbedret sikkerhed, skulle de oplyse en række personlige oplysninger. Blandt andet mailadresse, kodeord, personnummer og andre oplysninger, forklarede den 38-årige i retten.

Mange af mailadresserne som den 38-årige skaffede sig ulovlig adgang til, tilhørte unge kvinder.

Den 38-årige forsøgte også, at tvinge to af ofrene til, at udlevere billeder af dem selv, ved at true dem med at offentliggøre personlige billeder og oplysninger på internettet. Ofrene gik dog i stedet til politiet.