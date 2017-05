En 38-årig mand blev mandag fremstillet ved Retten i Holbæk, tiltalt for at have hacket 89 forskellige mailadresser, samt for at have forsøgt at afpresse to unge kvinder. Arkivfoto

Hacker afpressede unge kvinder for nøgenbilleder

En 38-årig mand der tidligere har boet i Kalundborg og Gørlev blev mandag fremstillet i retten i Holbæk, tiltalt for at have hacket 89 forskellige mailadresser, for at have forsøgt at afpresse to unge kvinder til at sende ham nøgenbilleder, og for besiddelse af en mængde billeder og film med børnepornografi.