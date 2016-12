Stemningen var næsten på landskampsniveau, da Rørby - Værslevs håndboldstævne Kids Cup sluttede torsdag. Publikum heppede som gjaldt det et europamesterskab, og de unge spillere kastede sig frygtløst ud i den ene duel efter den anden.SN-Brød: Næsten 400 børn har siden tirsdag boet i Rørby Hallen, og de har i løbet af tre dage nået at spille ikke mindre end 83 korte men intense håndboldkampe.Foto: Peter Andersen

Håndboldstjerne for en dag

- Det har været intenst. Vi spiller korte kampe af to gange 7 minutter, så der er hele tiden nye hold på banen. Vi gør et stort nummer ud af at gøre de enkelte kampe til noget helt særligt. Publikum opfordres til at give sig hundrede procent, og vi har arbejdet med at få lyd og lys klar siden før jul. Alle børnene skulle gerne føle sig som stjerner, fortæller Stefan Beyer fra Rørby - Værslev Idrætsforening.