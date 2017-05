HG kom et lille skridt nærmere springcenter

Se billedserie Borgmester Martin Damm (V) og projektformand Gitte Johansen (V) introducerede det store projekt.

Kalundborg - 09. maj 2017 kl. 11:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Kultur- og bevægelsesbyggeriet ved Høng-hallen har i den seneste tid handlet ikke mindst om Høng GF's behov for et springcenter, der ikke indgik i det første projektudspil. Men nu er gymnasternes brændende ønske om at få idrætsfaciliteter, der både lokker flere aktive til og øger gymnasternes konkurrenceniveau, måske rykket en smule tættere på.

Høng GF er af Kalundborg Kommune blevet bedt om at udfærdige forslag til et projekt, som ikke kan indgå direkte i det bestående byggeri - den tanke har kommunen afvist - men som via fondsmidler og måske en kommunal ekstra håndsrækning kan gennemføres som et tillæggende byggeri i en fase to.

Der er sat mange streger - og også ændret en del - og nu varer det ikke længe, før rådgiverne (Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, København) og bygherren (Kalundborg Kommune) er klar til at sætte det egentlige forprojekt i gang for et af de største byggerier i kommunens nyere historie.

45 millioner kroner er der afsat til multihal, rytmikhal, friarealer med forskellige aktiviteter i et helt nyt bymiljø mellem skolen og den bestående hal.

På Kalundborg Kommunes borgermøde i Høng i aftes om projektet - med deltagelse af henved 60 interesserede - gav flere udtryk for store forventninger til det, der er på vej.

Kalundborg Kommune smider 35 millioner kroner i projektet, mens Lokale Og Anlægsfonden leverer de sidste 10 millioner kroner og tillige har tilvejebragt det arkitektfirma, der styrer løjerne, og hvis leder, Lotte Elkiær, satte ord på baggrunden for og indholdet i den omfattende byggefase.

Men der blev på borgermødet også udtrykt bekymring for, om alle de mange forskellige facetter af aktiviteter og idrætter kan rummes i byggeriet. Det er også baggrunden for, at multihallen og rytmikhallen hver for sig nærmest er blevet dobbelt så store som oprindeligt tænkt.

- Vi bestræber os på at tage højde for alle tanker og forslag, sagde formanden for projektgruppen, Gitte Johansen (V) efter velkomst og møde-introduktion af borgmester Martin Damm (V).

Gitte Johansen var efterfølgende meget tilfreds:

- Det var et godt, sagligt og indholdsrigt møde.