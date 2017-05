Se billedserie Patrik, Sara og Amanda i færd med at skrive deres rapsang. Hver gruppe elever havde én tablet, som de skrev på. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Gyselig og spændende rap i Tømmerup

Kalundborg - 17. maj 2017 kl. 09:31 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var gyseligt. Sådan lyder Patriks første reaktion på, hvordan det var at skulle stå foran klassen og rappe nogle linjer skrevet af musikeren AndyOp.

Patriks smil, måden han siger det på, samt klassekammeraterne Amanda og Saras fnisen, afslører dog, at han nok også synes, at det var i hvert fald lidt fedt med den opmærksomhed, der fulgte med rappen. Ifølge Amanda og Sara var oplevelsen henholdsvis »sjov« og »spændende«.

De tre børn går i 4. klase på Tømmerup Friskole, og deres tirsdag var ikke nogen helt almindelige skoledag. AndyOp var mødt op for at lære klassen om sangskrivning, om at rappe, og om det at stå på en scene.

Han var i Tømmerup for at lave rapworkshop gennem tilbuddet Koda Skolekontakt. Tilbuddet gives til alle landets skoler og er gratis. Koda er en organisation, der arbejder for at beskytte ophavsrettigheder i musikbranchen.

Bag kunstnernavnet AndyOp gemmer sig 33-årige Andreas Seebach, der har været professionel rapper i ti år. Han har fire albums bag sig og har givet et hav af koncerter, blandt andet på Roskilde Festival.

- Den her generation, der er vokset op med X-Faktor og YouTube, er meget opmærksomme på ikke at træde ved siden af. Det er noget af det, som jeg forsøger at lære dem gennem rappen. At det er okay at stå frem, og det synes de unge også er fedt, siger AndyOp.