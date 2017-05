Guld til lokalt mjødbryggeri

Mjødbryggeriet Petersen & Sønner har tidligere hentet flere priser hjem fra ind- og udland på deres Mjöd no. 1. Nu håber de at gentage succesen med den nye Mjöd no. 4, der er en mere udfordrende mjød smagt til med salvie.

- I USA er mjød for længst trådt ud af vikingernes skygge. Mjødbryggerier var sidste år den hurtigst voksende branche for drikkevarer i USA, og over 500 mjødbryggerier er nu poppet op over hele landet. Dermed cementeres det, at mjødrevolutionen er begyndt. De efterladte fodspor fra øl, whiskey, cider og frugtvins revolutionen skaber nu værdi for mjøden. En drik med historie over hele verdenen, men en særlig plads i Skandinavien, siger Mads Petersen.