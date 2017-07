Send til din ven. X Artiklen: Grundkøb skaber plads til byggeri af ny rådhusfløj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundkøb skaber plads til byggeri af ny rådhusfløj

Kalundborg - 12. juli 2017 kl. 13:50 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune har fremtidssikret sig til større fysiske rammer, når den dag kommer. Kommunen har for knap to millioner kroner købt Peter Rønnows grund på Holbækvej 141, nærmeste vestlige nabo til rådhuset.

Grunden er på 11.926 kvadratmeter og omfatter en beoelsesejendom, som Peter Rønnow og familie allerede er fraflyttet.

Borgmester Martin Damm (V) forventer, at ejendommen udlejes til boligformål, indtil kommunen en »skønne dag« har behov for udbygning. De mange kvadratmeter kan give mulighed for anlæg af en ekstra fløj ved siden af de bestående fire bygningsfløje, hvorfor p-pladsanlægget i givet fald måske rykker mod vest.

Sådanne detaljer er der dog slet ikke truffet beslutninger for endnu.

- Præcis som når kommunen opkøber jord til industriformål, har vi forsøgt at imødekomme de udbygningsbehov, vi kan have for den kommunale administration, siger Martin Damm som forklaring på kommunens beslutning om grundkøbet.

- Grundarealet vest for rådhuset er den bedste løsning?

- Vel sagtens den eneste reelle mulighed. Mod nord er der bakker, mod syd ligger Stejlhøj, der jo nærmest er fuldt udnyttet, og mod øst er der både hotelplaner og teknik, der optager pladsen.

Peter Rønnow bekræfter handlen og fortæller, at han selv rettede henvendelse til Kalundborg Kommune, da familien besluttede sig for at fraflytte adressen på Holbækvej.

- Jeg håber da, at overtagelsen skaber rum for en udbygning. Jeg synes, det er meget ydmyge rammer, de mange medarbejdere arbejder under i det nuværende rådhus. Der er vist så rigelig brug for mere plads, siger Peter Rønnow.