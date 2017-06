Ny Vesthavn-byggeriet begynder den 1. oktober. Illustrationen er fra Kalundborg Kommunes lokalplan for Ny Vesthaven på Asnæs Foto: loe

Grønt lys for Ny Vesthavn

Kalundborg - 23. juni 2017 kl. 14:13 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Ny Vesthavn-planforslagene blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune på mødet den 22. februar, og siden har havneprojektet været i otte ugers offentlig høring, hvor der indkom fire svar. Nu har økonomiudvalget givet grønt lys for havneudvidelsen ved endeligt at vedtage kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 566: - Det gik helt, som det skulle, oplyser udvalgets formand, borgmester Martin Damm (V).

Den 1. oktober ventes byggeriet af Ny Vesthavn at starte, og licitationen skal holdes den 15. august. Ny Vesthavn vil tilføre 330.000 kvadratmeter til Kalundborg Havn, der dermed får et samlet areal på 1,1 millioner kvadratmeter. Det er kvadratmeter, som der er god brug for, da den eksisterende havn på nær nogle få spredte pletter er fuldt udlejet. Hvis der skal være plads til nye havnebrugende virksomheder, eller hvis virksomhederne på den eksisterende havn får brug for mere plads, kan det kun lade sig gøre på Ny Vesthavn.

- Som havn kan man enten vælge at blive, hvor man er, eller i stedet vælge at sige, at man vil videre og udvikle sig. Vi har valgt, at vi vil videre, fastslår havnedirektør Bent Rasmussen.

Kalundborg Havn har opdelt udbuddet af byggeriet op i to entrepriser, hvor den ene omfatter uddybningsarbejdet på søsiden og den anden arbejdet på land med at bygge selve kajanlægget.

De syv virksomheder, som er prækvalificeret til at afgive bud på entreprise A og som altså opfyldte kravene til prækvalifikation, er Arkil Fundering A/S, Per Aarsleff A/S, MT Højgaard A/S, C.G. Jensen A/S - Van Oord DMC, NCC Danmark A/S (Hercules Fundering), Munck Havne & Anlæg A/S samt M.J. Eriksson A/S.

De syv virksomheder, som er prækvalificeret til at afgive bud på entreprise B, er Rohde Nielsen A/S, Svendborg Uddybning ApS, Wasa Dredging Ltd., MvO International, Van Oord Dredging and Marine contractors bv, Dredging International NV samt Boskalis International B:V.

Hele Ny Vesthavn ventes at stå færdig og klar til brug den 15. februar 2019.