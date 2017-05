Grøn fest og blå himmel

- Multival er en fest for og med unge; hvor alle andre også er velkomne. Det handler først og fremmest om at formidle kendskab til Multihuset på Vestre Havnevej, som mange unge faktisk ikke kender eksistensen af. Multival er Multihusets største enkeltprojekt hen over året.

- Det handler ikke om profit, for vi tilstræber hvert år at ramme et omdrejningspunkt, så økonomien »bare« er i balance. Fælleskabet og sociale relationer er meget vigtigere.

Venlige sponsorer sørger for den nødvendige finansiering, som lokker bands til Kalundborg i Klosterparken bag gymnasiet, og at alt bygger på frivillighed betyder også, at udgifterne holdes pænt i ave, og at festen kan gennemføres for et beløb under 100.000 kroner. Men ellers er det ikke penge, man taler om. Årets navne var Bob de Beat, Manila, Elias Segujja, Parlør, Fribytterdrømme og Von Dü, hovednavn, som også var med i den første Multival. DJ Alex Skrindo lukkede festen, da aftenen blev til nat.