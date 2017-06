Grøn energi for 422 mio. kr.

EU-kommissionen godkendte i dag støtte til DONG Energys konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse. Det er en fantastisk gode nyhed for Dong. men også for Kalundborg, som fra 2019 får grøn energi i stedet for kul. Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Kommissionen har godkendt, at Danmark kan give støtte på i alt 422 millioner kroner til DONG Energys konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse. Det er med til at sikre, at den grønne omstilling af det danske energisystem er på rette kurs, understreger ministeriet.