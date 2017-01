Se billedserie Lærer Maja Krestensen blev ramt af en bil, da hun onsdag morgen var på vej til arbejde ad Dyssevej udenfor Ubby. Læreren skulle denne dag have været vejvagt, der skulle sikre, at Ubby Fri- og Efterskoles elever kom sikkert gennem trafikken til skole. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Gravid skolelærer påkørt af flugtbilist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gravid skolelærer påkørt af flugtbilist

Kalundborg - 18. januar 2017 kl. 12:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Maja Krestensen onsdag den 11. januar klokken 07.30 om morgenen forlod sit hjem for at gå på arbejde ad Dyssevej, havde hun taget alle fornuftige forholdsregler for at være sikker i trafikken: Hendes tøj var udstyret med flere reflekser, i hendes hånd bar hun en stor lommelygte og hun gik helt inde i siden afvejen. Lige meget hjalp det, da en modkørende billist med et bragede ind i hende med sidespejlet.

- Det var en kold morgen, og det regnede. Jeg gik og kiggede ned i vejen for at beskytte ansigtet, så jeg så ikke bilen tydeligt, før den ramte mig, fortæller Maja Krestensen.

Stødet væltede hende omkuld ned i grøften. Det var så voldsomt, at bilen fik revet sideskærmen af. Ved et tilfælde bar hun en stor taske på sin højre side af kroppen, der tog imod en del af stødet. Alligevel fik hun bøjet flere ribben, hun modtog et alvorligt slag på hoften og var også stærkt forslået på højre arm. Mere alvorligt var det, at Maja Krestensen var gravid, og derfor straks frygtede, at der kunne være sket noget med hendes ufødte barn.

- Jeg var totalt fortumlet og i chock efter sammenstødet. Jeg troede bilisten ville komme tilbage, men han kørte bare videre. På skadestuen fortalte de mig, at jeg havde været få centimeter fra at være blevet ramt på måde, så jeg i stedet var blevet kastet over bilen. Så kunne jeg være blevet slået ihjel, eller jeg kunne have mistet mit barn, fortæller Maja Krestensen.

Maja Krestensen er skolelærer og arbejder på Ubby Fri- og Efterskole. Denne morgen var det meningen, at hun skulle være vejvagt, for at sikre at skolens børn kom sikkert gennem trafikken og i skole. En opgave som skolens lærere har på skift.

- Bilerne kører stærkt både på Dyssevej og ned gennem Ubby. Mange kører 60 kilometer i timen eller mere gennem byen, selvom der ligger en skole, fortæller Maja Krestensen.

Selv bor hun på en lille sidevej til Dyssevej lige udenfor Ubby. Hun plejer at gå til arbejde, men har siden ulykken for knap en uge siden været utryg ved vejen.

- Ironisk nok flyttede vi hertil, fordi det var så tæt ved skolen, og vi mente at vores børn sagtens ville kunne gå eller cykle til skole, når de nåede den alder. Den tidligere ejer havde en datter, som også havde været elev på skolen. De kørte hende til og fra skole hver dag. Det syntes jeg var lidt pjattet dengang vi flyttede ind, men det synes jeg pludseligt ikke mere, siger Maja Krestensen.

Skolelæreren har meldt flugtbilisten til politiet, og har overdraget dem det afrevne sidespejl fra bilen.