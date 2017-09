Gratis sejlermandag

Det er muligt at prøve, om sejlads er noget for én hver mandag, hvor Kalundborg Sejlklub holder »Tursejler-aften«.

- Det er et nyt initiativ, fortæller Jan Quist fra Sejlklubbens bestyrelse, og formålet er at skabe mulighed for, at flere kan komme ud at sejle og få hyggelige og fælles oplevelser på vandet. Man kan bare møde op mandag klokken 17 ved flagmasten foran klubhuset på Gisseløre, og efter sejladsen klokken 19 er der fællesspisning for 35 kroner.