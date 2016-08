Kalundborg Gospel Choir holder åbent hus med åbne arme. Foto: Den blå Fotograf, Kirstine Guldager Madsen Foto: Den Blå Fotograf

Gospel-sæson skråles i gang

Kalundborg - 29. august 2016 kl. 18:50 Af Jan Holm

Den nye efterårssæson begynder for Kalundborg Gospel Choir mandag den 5. september.

Da fyrer koret op i Nyvangskirken med åbent hus, hvor alle kan komme og opleve, hvoprdan det er at synge i et gospelkor.

Man behøver ikke melde sig til, men kan blot dukke op i Nyvangskirken klokken 19, og korleder Henrik Daniel Christoffersen lover, at det er helt uforpligtende.

- Alle kan synge gospel, og alle er velkomne. Man skal ikke kunne noder eller have sunget i kor før, ligesom man heller ikke behøver være kristen for synge med i Kalundborg Gospel Choir: Alle kan - uanset musikalske forudsætninger - være med, fortæller han.

Lige siden korets start sidste efterår har det overrasket korlederen, hvor stor opbakning og begejstring sangerne har skabt omkring koret, hvilket også gør det nemt for nye at falde til.

- Det er fantastisk at opleve den positive energi, der er i koret. Man mærker tydeligt, at folk har det godt med hinanden, og det fællesskab er blot blevet forstærket yderligere, efter at vi har haft nogle utrolig sjove og hyggelige koraftener igennem hele foråret, siger HenrikDaniel Christoffersen.

Gospel bliver brugt i flere sammenhænge, fortæller han. Ud over at være korleder for Kalundborg Gospel Choir arrangerer han firma-aktiviteter med gospel som omdrejningspunkt.

- Virksomhederne er begyndt at få øjnene op for, at sang skaber sammenhold og arbejdsglæde, og hvem vil ikke gerne have glade medarbejdere. Derudover kan gospel også virke befriende, hvis man står i en svær situation i sit liv. Derfor er der også mange der søger gospel for at blive fyldt op med ny og positiv energi, siger han.

Nyvangskirken ligger på Nørre Allé 40B i Kalundborg.