Charlotte Jacobsen er en af ­initiativtagerne til det nye ­lokalråd i Gørlev. Selv står hun til at blive kasserer, når der er ­stiftende generalforsamling 15. marts. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Gørlev får nyt lokalråd

Kalundborg - 07. marts 2017 kl. 14:50 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gørlev: Snart kommer der igen et lokalråd i Gørlev, der kan samle borgernes kræfter i forsøget på at gøre byen bedre og mere attraktiv - og initiativtagerne glæder sig på byens vegne.

- Siden det tidligere lokalråd blev nedlagt for fem-seks år siden, har vi mærket en dalende fællesskabsfølelse her i Gørlev. Rundt omkring os i Høng, Kirke Helsinge og Reersø, hvor de har lokalråd, der sker der alt muligt, og det vil vi også have, at der skal her. Vi vil skabe nogle resultater for hinanden med et nyt lokalråd, siger Jonas Henriksen, der er indstillet som formand.

Flere legepladser

Der er stiftende generalforsamling onsdag 15. marts, og Jonas Henriksen inviterer alle beboere i Gørlev og omegn til at komme.

- Vi har fundet folk til bestyrelsen, så folk behøver ikke være bange for, at de bliver sat i arbejde, hvis de tropper op. Så hvis man bare er nysgerrig eller brænder for et eller andet, som kan være til gavn for området, så håber jeg, at man vil komme, siger han.

På kort sigt er et af målene med lokalrådet at skabe flere legepladser i Gørlev.

- I dag har vi kun én legeplads tilbage i byen, så det er et af vores fokusområder. Vi skal have en stor offentlig legeplads. Men i det lange perspektiv vil vi også gøre en indsats for, at de unge får et fast tilholdssted, hvor de for eksempel kan rode med biler. Og så skal vi have lukket racerbanen ved sukkerfabrikken, siger Jonas Henriksen.

Fiber til sommerhusene

Endnu et af lokalrådets mål er at optimere turismen i sommerhusområderne.

Det vil man gøre ved at udbygge fibernetværket i blandt andet sommerhusene ved Bjerge Strand.

- Forhåbentlig kan det få flere turister til vores område, og hvis de bliver glade, kan vi måske også få fjernet nogle af de mange »Til salg«-skilte rundt omkring.

Smitter af på stoltheden

Charlotte Jakobsen, der står til at blive kasserer i det nye lokalråd, håber også, at fællesfølelsen får et løft.

- Hvis vi kan få flere til at bosætte sig her ved at gøre rammerne bedre, så smitter det af hele vejen rundt og styrker fællesskabet og stoltheden ved at skabe noget sammen i Gørlev. Samtidig håber vi, at det vil være med til at give et erhversmæssigt boost til byen, siger hun.

Lokalrådet har yderligere planer om at søge kommunal opbakning til at fjerne tang fra strandene samt skabe en kommunikationsportal på nettet om aktiviteter i lokalområdet.