Godt 3000 mister deres radiosignal

7. februar er det slut med den udmærkede mulighed for at lytte til radio med et godt signal.

- YouSee har besluttet at droppe FM-signalet for at få mere plads til hurtigere internet. Vi kunne godt installere en ny hovedstation, der kan modtage FM, men det vil kræve en investering på 2,5-3 mio. kr., og vi ved ikke, hvornår regeringen beslutter at lukke for FM-radio. Måske om tre år. Det lød den seneste melding på, men hvornår det bliver, er endnu uvist, forklarer Niels-Jørgen Trælle.