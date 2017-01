Se billedserie Den meget smukke hvælvingekælder indgår i dag i selskabs­lokaliteterne i hovedbygningen på Kragerup. Privatfoto Foto: Photographer: Jesper Rais

Send til din ven. X Artiklen: Godsets diamant skjulte egnens sølvtøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godsets diamant skjulte egnens sølvtøj

Kalundborg - 02. januar 2017 kl. 08:15 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2027 kan Kragerup fejre 700-års fødselsdag, men husets nuværende hovedbygning (midterhuset) er fra 1801 og opført af Dinesen-slægten, der har ejet godset lige siden. Midt imellem i det tidsbillede, og under jordhøjde, men også som det ældste eksisterende byggeri, finder vi en perle, nej, en diamant, der til tider har været godt skjult. Og på et tidspunkt var der også god grund til, at det forholdt sig sådan.

Det var Christian IV's rigs­kansler fra 1616, Christian Friis, der i 1610 lod opføre en trelænget gård, hvoraf altså hvælvingekælderen endnu er bevaret.

Kragerup er gået i arv gennem otte generationer og ni slægtsled og ejes i dag af Birgitte Dinesen - ældste datter af Marie Louise og kammerherre, hofjægermester Erik Dinesen. Siden 1997 har Birgitte Dinesen istandsat hele hovedbygningen til konferencer og selskaber, foruden at indrette 49 værelser i hovedbygningen og andre gamle bygninger omkring hovedbygningen.

Men den største udfordring af dem alle har været - hvælvingekælderen - og Birgitte Dinesen vil helst ikke lægge øren til, at det har kostet på den »forkerte« side af en mio. at sætte kælderen i stand til det brug og formål, den tjener i dag, som en del af godsets eksklusive restaurant.

Istandsættelsesprocessen

har stået på gennem mere end et år. Til gengæld er resultatet imponerende.

- At sætte kælderen i stand efter de ønsker, vi havde, da vi begyndte, hvor udgangspunktet har været at bevare alt det oprindelige, har budt på mange overraskelser, også selv om man naturligvis skal være forberedt på lidt af hvert, når man påtager sig at restaurere en kælderbygning, der er over 400 år gammel, siger Birgitte Dinesen.

I dag er den smukke gamle hvælvingekælder, det gamle godskøkken, spisestuen og havestuen renoveret og indgår sammen med restaurant Blixen (indviet i 2015) i den del af husets selskabslokaler, der er placeret i hovedbygningen.

Det gods, Christian Friis lod opføre i 1610, brændte ned små 200 år senere. Den første ejer af Kragerup i slægten Dinesen var Justitsråd Jens Kraft Dinesen (1768-1827). Han ejede Gyldenholm, som han solgte i år 1800 for at erhverve Kragerup året efter, 1801.

Og for at afslutte historien om det Kragerup, vi kender i dag, så blev de to sidefløje opført i 1838 og 1840.

Det var Jens Kraft Dinesens søn, Anders Didrich Dinesen, der ombyggede de bestående sidefløje, som han knap nåede at opleve selv. Han døde i 1840, 42 år.

Enken, Sofie Jakobine Dinesen, født de Neergaard, var en meget dygtig, aktiv og ikke mindst fremsynet kvinde. Hun afløste hoveriet, byggede nye avlsbygninger og oprettede afbyggergården Rugskov på den anden side af landevejen.

Kælderen har i århundreder tjent som opbevaringsrum efter skiftende behov, og under 2. verdenskrig tjente hvælvingerne til at gemme omkringliggende bøndergårdes beholdning af sølv og andre værdigenstande, så intet faldt i de forkerte hænder.

- Der var mange i de år, der frygtede, at de kunne risikere at skulle afstå fra værdigenstande, hvis værnemagten pludselig stod der. Folk var bange, og så blev løsningen for en del, at hvælvingekælderen blev en slags beskyttelse for private værdigenstande, siger Birgitte Dinesen.

- Hvælvingekælderen har altid haft en særlig betydning for mig i relation til hovedbygningen. Det har ligget lidt i luften, at den skjulte og anonyme anvendelse af lokalerne skulle ændres en dag.

Derfor betyder det også meget for os, at kælderen nu fremstår smuk, synlig og anvendelig - og restaureret i de oprindelige materialer. At det har været så dyrt, var nu ikke med i planen!