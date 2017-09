Global åbning af ny ord-festival

»SKRBL« åbnede onsdag på Sprogcentret på Frederik Andersensvej, hvor små 300 kursister fra hele verden forsøger at blive bedre til det danske sprog. Bag det mundrette navn gemmer sig Kalundborgs nye litteraturfestival. Det var derfor passende, at den begyndte på et sted, der har sproget i højsædet.

Mange har haft drømme som tema for teksterne, der udstilles under navnet »Alverdens Stemmer«. Det har fungeret rigtig godt med en opgave, der har adskilt sig lidt fra dem, kursisterne er vant til, vurderer forstander Irene Wiborg, der samtidig er en del af paraplyorganisationen Kulturelt Samråd Kalundborg, der står bag SKRBL.

- Det gode er, at de her har fået lov til at vise følelser, hvilket også er en vigtig del af det at kunne beherske et sprog, siger hun.